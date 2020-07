Die Verhörungstheorie

Dass iTunes sowas wie ein Musik-Guantanamo sein sollte, will sich mir aber nicht erschließen. Ich erzählte ihm, dass in Ghana Bands bei ihren Auftritten auf dem Land meist in Käfigen spielen. Das hat damit zu tun, dass die Musiker keine eigenen Instrumente haben und mit den Instrumenten spielen, die ihnen der Veranstalter zur Verfügung stellt. Nachdem immer wieder Instrumente geklaut worden waren, hatte sich die Käfighaltung von Musikern eingebürgert.

„Eingesperrte Musik gibt es also nur im wirklichen Leben“, sagte ich. Ich höre so viel Musik wie noch nie. Klar, das Musikhören hat sich verändert. Wie die meisten hör ich lieber einzelne Tracks als ganze Alben. Soweit waren wir übrigens schon mal, bis in die Fünfzigerjahre haben Singles den Musikmarkt dominiert, nicht Alben. Als die Vinyl-Alben aufkamen, regten die Puristen sich dann über das musikalische Zuviel auf, das da untergebracht würde.

Mein Besuch kratzte an meinem iPod. Er wollte das Gerät aufklappen und ich dankte den Designern bei Apple, dass es eine so schön glatte Oberfläche hat, und dass es Musik zu uns herauspumpte in den Sommer.