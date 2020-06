Die Zeitmaschinenpistole

Das Social Entrepreneurship von Peter Thum hat seine Wurzeln im Wasser. 2001 war der damalige McKinsey-Berater nach einem Aufenthalt in Südafrika, wo viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, auf die Idee gekommen, Wasser in Flaschen mit einem Schuß guten Gewissens zu versetzen und zu verkaufen. 2002 verließ er McKinsey und begann im Jahr darauf von New York aus mit dem Verkauf von „Ethos“-Wasser. Kümmerliche 2,8 Prozent des Verkaufspreises von 1,80 Dollar gehen in Charity-Programme für sauberes Wasser. Das Ganze ist primär ein Business. Viele Käufer glauben der Verheißung der Marke und sind der Meinung, mit „Ethos“ auch etwas ethisch wertvolles zu tun.

2005 kaufte Starbucks die Firma für acht Millionen Dollar – für ein Trinkgeld. Tatsächlich lief seit 2004 eine von einer Mitarbeiterin angestrengte Sammelklage, die sich gegen die Praxis richtete, Vorgesetzte in Starbucks-Shops an den Trinkgeldern der Mitarbeiter zu beteiligen. Im März 2008 wurde der Konzern dazu verurteilt, etwa 100 Millionen Dollar einbehaltener Trinkgelder an Beschäftigte zurückzuzahlen. Im Oktober 2008 berichtete der britische Guardian, dass Starbucks täglich Millionen Liter Wasser vergeudet. Einer Anweisung der Geschäftsleitung zu Folge hatte sich aus Hygienegründen in jedem Starbucks-Shop weltweit ein konstant laufender Wasserhahn zu befinden.