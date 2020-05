Drive mit Ive

„Ich hab jetzt das Internet auswendiggelernt“, sagte ich. „Soll ich's mal aufsagen?“

Mein Besuch schrieb mit ungerührter Miene LOL auf einen Zettel und hielt ihn mir hin.

​„Gut“, sagte ich. „Ich fang bei A an. Also: Apple will ein Auto bauen.“

„Önnn!“, machte ein startendes Fahrzeug vor dem Fenster.

Ich zeigte in die Richtung und sagte: „Ein Elektroauto. Ganz leise.“

„Na klar“, sagte der Besuch. „Damit man es nicht mehr hört und überfahren wird.“

„Meine ich da einen kritischen Unterton rauszuhören?“

„Ich glaube nicht, dass an der Appleautogeschichte was dran ist.“

„Es gibt sogar Fotos.“

„Von einem Testfahrzeug mit einem Rundum-Kamerasystem auf dem Dach, das in Kalifornien herumfährt“, der Besuch zuckte mit den Schultern.