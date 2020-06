Drogen und Drohnen

Untaten werden ständig virtueller (ich spreche hier nicht von einfachen „Black Hat”-Hackern) und beide Seiten spüren die Zeitenwende, die braven Bürger als auch die Unholde. Etwas verändert sich. An einer kulturhistorischen Beobachtung läßt sich das Gefühl festmachen: Der Computer ist das erste Werkzeug in der Geschichte, mit dem man keine Bierflasche mehr aufmachen kann.

Als mediengestählte Menschen des 21. Jahrhunderts stellen wir aber auch neue Ansprüche an das Verbrechen. Es genügt nicht mehr, dass kriminelle Vorgänge unser Unterscheidungsvermögen zwischen Moral und Verwerflichkeit schärfen. Verbrecher haben auch eine gewisse Unterhaltungsverpflichtung zu erfüllen, der sich beispielsweise drei Räuber in Südafrika bewußt gewesen zu sein scheinen. Sie fesselten einen Mann, den sie überfallen hatten nicht einfach konventionell mit Schnur oder Isolierband, sondern klebten ihn mit Superkleber an einem Fitneßrad in seinem Haus fest.

In einem Video führt ein junger Franzose die Modernisierung des Eigentumsdelikts vor. Mithilfe eines selbstgebauten Robotarms, der über den modifizierten Controller einer Spielkonsole gesteuert wird, entwendet er eine Dose Limonade aus einem Getränkautomaten. Wobei man sich in diesem Fall fragen muß, ob es sich bei der Gerätschaft nicht eher um die futuristische Version einer Rube-Goldberg-Maschine handelt (die mit möglichst großem Aufwand einen möglichst kleinen Effekt erzielt). Wie viele Dosen Limonade müßte der Bastler wohl klauen, ehe sich die Konstruktion amortisiert?