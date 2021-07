Ein trojanisches Pferd zerstörte Nokia

Von 303 auf 5,5 Milliarden Wert

Das Elop-Memo



Elop hat jedenfalls ganze Arbeit geleistet, denn schon im Februar 2011 wurde ein internes Memo, das Elop an die Nokia-Belegschaft schickte, - wenig überraschend - nach Außen gespielt. "The first iPhone shipped in 2007, and we still don't have a product that is close to their experience. Android came on the scene just over 2 years ago, and this week they took our leadership position in smartphone volumes. Unbelievable." Nokia stehe mit Symbian auf einer brennenden Plattform. Der Untergang wurde damit besiegelt. Stephen Elop mit der Funktion des CEO von Microsoft zu belohnen, wäre eine ganz schlechte Entscheidung, denn erstens wird er ständig mit der Altlast des Nokia-Vernichters in Verbindung gebracht werden und zweitens fehlt ihm – so wie Ballmer auch – das Charisma, ein Technologie-Unternehmen, das mit Innovationen die Welt bereichert, zu führen.