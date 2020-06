Galaxy S6 Edge: Das ist zu teuer, Samsung

Denn Samsung hat neben der Preispolitik noch einen zweiten Fehler gemacht: Es bietet neben dem S6 Edge noch ein günstigeres S6 an – und das sieht aus wie ein 6er iPhone und ist mit 699/799/899 Euro um 150 Euro billiger. Mag sein, dass die Entscheidung, neben dem S6 Edge ein „normales“ S6 anzubieten damit zusammen hängt, dass nicht so viele gebogene Displays erzeugt werden können, aber mit dem S6 setzt Samsung keine neuen Maßstäbe – beim S6 Edge jedoch schon. Anstelle von zwei Spitzenmodellen – eigentlich hat Samsung nie gesagt, welches der beiden Smartphones wirklich ihr Flaggschiff ist - hätte sich Samsung auf eines festlegen sollen. Das Argument, Apple habe mit dem iPhone 6 und dem iPhone 6plus auch zwei Spitzenmodelle, zählt in diesem Zusammenhang nicht, weil das iPhone 6 plus ein „Phablet“ ist, ein Groß-Display-Smartphone, das Samsung mit seiner Note-Serie abdeckt.