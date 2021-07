Manche Menschen fürchten, dass uns die neuen Technologien einfach überrollen. Aber es gibt Hoffnung: die Bildtelefonie etwa zeigt, dass es Technologien gibt, die keiner so recht will.

Als etwas nervöse Reaktion auf das bereits im Testbetrieb überraschend erfolgreiche neue Sozial-System Google+ kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor ein paar Tagen kurzerhand „something awesome“ an – etwas ehrfuchtgebietendes Neues. Am Donnerstag wurde es in einem Live-Webcast enthüllt: Es ist ein Videochat. Bei Google+ nennt es sich „Hangout“, wenn mehrere Nutzer zu der lässigen Version einer Videokonferenz zusammenkommen. Bei Facebook gibt es nun einen ähnlichen Dienst, der gemeinsam mit der Firma Skype entwickelt wurde, die das Internet-Telefonieren populär gemacht hat.

Ehrfuchtgebietend? Ein Video-Chat?

Ich mag die Bildtelefonie, weil sie mir Hoffnung gibt. Manche Menschen meinen, die neuen Technologien würden uns schlicht überrollen, ob wir nun wollen oder nicht. Die Bildtelefonie zeigt, dass es Technologien gibt, die - seit Jahrzehnten - verfügbar sind, die aber keiner so richtig will. Auch Chatroulette, das jüngste Sichaufbäumen der Bildtelefonie, ist bereits wieder von uns gegangen.

Ich hatte in den Achtziger Jahren eine zeitlang ein Bildtelefon, das hab ich aber nach ein paar Wochen wieder verschenkt. Um jemandem auf der anderen Seite etwas zu zeigen, brauchte man vier Hände: zwei, um das zu zeigende Objekt festzuhalten, eine, um zu verhindern, dass das kleine Bildtelefon wegrutscht, und eine, um auf den Knopf für die Übertragung zu drücken. Einmal habe ich das Gerät verwendet, um in einer Redaktion - die mit einer entsprechenden Gegenstelle ausgestattet war - den Anschein zu erwecken, ich hätte einen Artikel schon so gut wie fertiggeschrieben. Ich hielt einen Fächer aus irgendwelchen beschriebenen Seiten in die Kamera. Die Darstellungsqualität war so schlecht, dass man nicht erkennen konnte, was darauf geschrieben stand. Die meiste Zeit habe ich das Bildtelefon als Rasierspiegel verwendet. Der Klappfuß meines alten Tischspiegels war ausgeleiert und fiel immer um, und die Auflösung der integrierten Videokamera reichte, um eine Bartspur zu erkennen.

Dazu verdammt, futuristisch zu sein

Am 1. Dezember 1927 wurde auf einer Leitung zwischen Berlin und Wien der erste öffentliche Bildübertragungsdienst im Bereich der Deutschen Reichspost aufgenommen. Im Jahr darauf erschien in der „Berliner Illustrirten Zeitung” unter dem Titel „Wunder, die unsere Kinder vielleicht noch erleben werden” ein Bericht, der auch heute nichts von seiner Frische verloren hat: „Seit einigen Monaten hat es den Anschein, dass die Radio-Television, das heißt die Übertragung eines lebenden Bildes von einem Sender aus, im Laboratorium verwirklicht worden ist. In wenigen Jahren wird man bestimmt mit Hilfe eines Apparates, der drahtlos funktioniert und vielleicht Telephotophon heißen wird, seinen Partner zur gleichen Zeit sehen und sprechen hören. Und Taschenmodelle werden die Fortsetzung einer angefangenen Unterhaltung mit einen Freund auch auf einer Reise oder einem Spaziergang ermöglichen."