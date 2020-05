Ist es o.k., ein Maschinenverwender zu sein?

Im Februar 1994, als das Internet gerade im Anmarsch war, erreichte die Los Angeles Times das Manifest eines „Lead Pencil Clubs“. Der von dem Verleger Bill Henderson gegründete „Bleistiftclub“ sah sich als ein antitechnisches Gegengewicht zu der aufbrandenden Begeisterung an elektronischer Kommunikation: „Wir empfangen keine E-Mail und wir verschicken keine. Wir unterhalten uns von Angesicht zu Angesicht. Wenn direkter Kontakt zwischen Menschen nicht möglich ist, werden wir Briefe von Hand schreiben, denn die Handschrift ist ein Ausdruck unserer Persönlichkeit.“ Handerson sah die vornehmste Aufgabe des Bleistiftclubs darin, „ein Schlagloch auf dem Information Superhighway zu sein.“

Kaum hatte die digitale Revolution Form angenommen, warf die Konterrevolution ihre Schatten voraus. Bizarre Bundesgenossen fanden sich ein. 2001 berichtete die pakistische Zeitung The International News von einer Taliban-Gruppe, die in der Kleinstadt Wana in Süd-Waziristan zum Leidwesen der Bewohner 300 Handys und mehrere Computer beschlagnahmte und verbrannte.

Die Motive der Maschinenstürmer sind sehr unterschiedlich. 2009 drang ein 24-jähriger Mann in Tokio, nachdem er ein hölzernes Schwert vor einer Rezeptionistin geschwungen hatte, in das - leere - Büro des damaligen Premierministers Yukio Hatoyama vor und zerschlug dessen Computer. Er hatte einen Wutanfall bekommen, nachdem er im Internet von Zusagen des Premiers gelesen hatte, ausländischen Bürgern das Wahlrecht und verheirateten Paaren das Tragen unterschiedlicher Familiennamen zu gewähren.

Manchmal passiert es auch ungeplant. So wurde im Frühjahr 2011 in der Nähe der georgischen Hauptstadt Tiflis eine 75-jährige Frau festgenommen, nachdem sie die Internetverbindung in Teilen Georgiens und Armeniens unterbrochen hatte. Auf der Suche nach Altmetall war die Frau auf ein Glasfaserkabel gestoßen und hatte es durchgeschnitten, um es an einen Händler zu verkaufen.

Ein paar Monate später in Berlin war es dann Absicht. Ein gezielter Brandanschlag auf eine Kabeltrasse der Bahn verursachte ein formidables Verkehrschaos, zehntausende Pendler kamen nicht mehr weiter. An einer Reihe von Bahnhöfen und Stellwerken funktionierten die Signale und der Fahrstrom für die Züge nicht mehr. Die Maschinerie war an einem neuralgischen Punkt getroffen worden. „Dabei“, so das Bekennerschreiben einer Gruppe, die sich nach dem isländischen Vulkan „Das Grollen des Eyafjallajökull” nannte, „haben wir die Gefährdung von Menschen nach bestem Wissen ausgeschlossen.“