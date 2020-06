Kommentar: Apple ist mehr als Steve Jobs

Apple ist ein kreatives Kollektiv

Rational ist diese Reaktion auf den Aktienmärkten eigentlich nicht nachvollziehbar, denn erstens ist Steve Jobs noch am Leben und wird bei Apple als Vorsitzender im Aufsichtsrat bleiben, und zweitens ist Apple mehr als Steve Jobs. Apple ist ein kreatives Kollektiv, ein globales Team, in dem Ideen gesammelt und zu erfolgreichen Produkten und Geräten entwickelt werden. Ich behaupte mal, dass Steve Jobs nicht alleine die Idee zu iPhone, iTunes, MacBook Air, Apple-TV oder iPad hatte, um nur einige der Erfolgsprodukte zu nennen. Was er hatte, war jedoch die Fähigkeit, die Richtung vorzugeben, das Gespür, Geräte zur richtigen Zeit auf den Markt zu bringen und gleichzeitig einen (Überraschungs)-Coup zu landen.

Am Puls der Zeit

Das iPad kam erst zu jener Zeit, als die User mit dem Interface Touchscreen bereits vertraut waren. Hätte er einen Tablet-Computer vor dem iPhone gebracht – es wäre ein Ladenhüter geworden. Denn viele Jahre vor dem iPad versuchte sich Microsoft am Tablet-PC – und landete einen Misserfolg. Um Steve Jobs hat sich vor allem in den vergangenen Jahren, in denen er sich aufgrund seiner Krankheit nicht mehr mit ganzer Energie um sein Unternehmen kümmern konnte, ein Team um den jetzt neuen CEO Tim Cook gebildet, das als eines der schlagkräftigsten in der IT-Branche bezeichnet werden kann. Viele der Geräte, die Apple aus der Nische in den Massenmarkt verhalfen, sind vom Team Apple entwickelt worden. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet, kann Apple ein Vorbild für viele Unternehmen sein. Obwohl Jobs ein diktatorischer Führungsstil nachgesagt wurde, war er - fast ein Widerspruch - ein Fan von Teamarbeit und gegenüber den Ideen seiner Mitarbeiter aufgeschlossen.

Steve Jobs – ein Diktator?

Denn 1985, als Steve Jobs Apple verließ, hatte er diesen Riecher noch nicht. Freilich liegen Jahrzehnte an Lebens- und Business-Erfahrung dazwischen, aber Apple ist eben nicht nur Steve Jobs, sondern auch seine Mitarbeiter. Trotz strengem Führungsstil hörte Jobs zu, ließ sich inspirieren und traf dann die (weise) Entscheidung. Fast missionarisch predigte er die Apple-Vision und präsentierte die einzelnen Geräte wie Heiligtümer.

Tim Cook ist anders

Diese Überzeugungskraft und das Überzeugtsein von Produkten macht Apple aus und unterscheidet es von anderen Unternehmen. Beispiel Microsoft: Seit dem Abgang von Bill Gates führt Steve Ballmer die Geschäfte, der jedoch nie an den großen Gates, bei dem man Lockerheit stets vermisst hat, herankommen wird.