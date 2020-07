Kommt jetzt der Hypermensch?

Gedankenkenlesen und andere Banalisierungen

Der Phantasie kann es oft gar nicht schnell genug gehen. Als die Chefredakteurin Lisa Palac 1995 für ihr Magazin „Future Sex" ein Coverbild mit (fiktiven) netzwerkfähigen Cybersex-Anzügen für Sie und Ihn entwarf , riefen noch Monate später Leute an, die einen dieser Anzüge kaufen wollten – „dabei”, so Palac, „war alles nur ein Witz. So weit ist die Technik noch längst nicht." Inzwischen landen Science Fiction-Konzepte nicht nur immer öfter in der Realität, es widerfährt ihnen dann auch gleich eine bemerkenswerte Banalisierung, etwa wenn die Firma Toshiba die Möglichkeiten der Gedankensteuerung, die in der Medizintechnik entwickelt wurden, in Form einer telepathisch bedienbaren Modelleisenbahn zu vermarkten versucht.

In der wundersamen Welt der Optionen jenseits des Notwendigen begegnen uns Dinge wie RFID-Chips, die unter die Haut injiziert werden, um als berührungslos ablesbare Mitgliedsausweise in Tennisclubs genutzt zu werden, oder der unvermeidliche KI-Experte und Aufmerksamkeitsstuntman Kevin Warwick, der sich einen Chip in den Unterarm einpflanzen und mit einer Nervenfaser verbinden ließ, was zwar ohne wissenschaftlichen Wert ist, aber Schlagzeilen garantiert.

Smartphones markieren im übrigen einen entscheidenden Punkt, an dem Körper und Kommunikationstechnologie einander die Machtfrage stellen. Viele Geräte, mit denen wir heute noch umgehen müssen, sind entweder zu dominant oder zu klein. Es gibt eine maßlose Miniaturisierung, die keine Benutzer aus uns macht, sondern Frickler. Hardware wird zunehmend leichter, dünner, filigraner, aber es gibt einen Punkt, an dem man mit neuerlicher Verkleinerung nicht mehr weiterkommt. Ist dieser Punkt erreicht, müssen die Geräte im nächsten Schritt ganz verschwinden.

Sind wir alle Komplexitäts-Karajans?

Und Technologie ist immer auch ein Maß für den Grad an Komplexität, den wir aktuell für beherrschbar halten. Sie ist nicht dazu da, Dinge einfacher zu machen, sondern interessanter. Technologie in weltweit vernetzter Form ist die große Herausforderung, vor die wir unser Bewußtsein und die Adaptionsfähigkeit des Gehirns heute stellen. Können wir der Vernunft beibringen, das Talent eines Komponisten zu entfalten und nicht mehr nur in vereinzelten Standpunkten zu denken, sondern in orchestralen Gleichzeitigkeiten? Kein Lebenwesen wäre von der Natur dazu besser ausgestattet als wir.

Pessimisten wie Nicholas Carr befürchten, dass durch die vernetzten Maschinen unsere Gehirne aufgeweicht werden und vor lauter googelbaren Ablenkungen und Meteorschauern aus Mails und Tweets die Fähigkeit zu tiefergehender Beschäftigung mit abstirbt. Aber bereits 1878 hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche befürchtet: „Die Summe der Empfindungen, Kenntnisse, Erfahrungen, also die ganze Last der Kultur, ist so groß geworden, dass eine Überreizung der Nerven- und Denkkräfte die allgemeine Gefahr ist.”

Der Trick mit dem Trödelfaktor

Auch andere sehen gehirnfressende, zum Internet verbundene Maschinensysteme am Werk. Da die entsprechenden Show-Schrecknisse nicht neu sind - in den sechziger Jahren hieß es „Reizüberflutung” oder „Managerkrankheit”, später „Information Overload” oder „Trödelfaktor” -, bedienen sich ihre Propagandisten eines rhetorischen Tricks. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Waldspaziergang zu beschreiben. Man kann sich von der Wahrnehmung einer Unzahl von Blätter und Tannennadeln überfordert sehen. Man kann aber auch einen Spaziergang durch einen Wald machen und daraus einfach erholt wieder nach Haus kommen.