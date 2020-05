Leuchtgläubigkeit

Zusammenfassungen der eigenen Forschungen in Form knapper Poster-Präsentationen zeigen Valkee-Mitarbeiter auf Kongressen in ganz Europa, aber sie finden sich in keinen renommierten Wissenschaftsjournalen – nicht einmal in der Datenbank der Universität von Oulu, obwohl das Logo der Universität auf all den Papieren prangt. Lauri Lajunen, bis 2014 Rektor der Universität, hielt in einem Artikel in „ Ylioppilaslehti“ („Es werde Valkee – Wie ein finnisches Startup es geschafft hat, alle an der Nase herumzuführen“), der weltweit ältesten und meistgelesenen finnischen Studentenzeitung, fest, dass Valkee zwar in Forschungsprojekte investiert habe, es aber keinerlei direkte wissenschaftliche Zusammenarbeit oder andere Verbindungen mit der Universität gegeben habe.

„Angesichts der Website von Valkee kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass es für das Ganze klare, wissenschaftliche Beweise gibt, die aus Studien hervorgehen, die an der Universität von Oulu durchgeführt wurden“, so Lajunen. „Ich habe mir das zusammen mit unseren Rechtsanwälten angesehen und sie werden mit Valkee Kontakt aufnehmen.“

Über die Resultate der wichtigsten Studie an der Universität Oulu breitet man bei Valkee im übrigen den Mantel des Schweigens. Sie stammt aus dem Jahr 2011, wurde als Placebo-Studie angemeldet und vergleicht den Effekt von Ohrenlicht mit einem Placebo. Während einer Placebo-Gruppe Ohrenbeleuchtung mit einer Dosis von einem Lumen verabreicht wurde, waren es in Vergleichsgruppen das Vier- bis Neunfache. Im Ergebnis war Ohrenbeleuchtung nicht besser als ein Placebo. Vereinzelt war das Placebo sogar wirkungsvoller.

Ein paar Monate nach Abschluß der Studie wurde plötzlich ihr Design verändert und die Placebo-Gruppe komplett aus der Studie und ihrem Titel getilgt. Was einmal ein „Placebo-kontrollierter Doppelblindversuch“ gewesen war, wurde zu einem schlichten „ Doppelblindversuch“. Pekka Somerto, vormals Marketingleiter bei Nokia und Coca-Cola und seit 2012 Geschäftsführer von Valkee, erklärte, die Manipulation bedeute „bloß die Entfernung eines Worts aus dem Namen einer Gruppe“ und sei bedeutungslos, was das Ergebnis der Studie angehe. Was nicht stimmt, denn wenn die Löschung nicht vorgenommen worden wäre, hätte es sich um einen Placebo-kontrollierter Doppelblindversuch gehandelt, demzufolge das Produkt von Valkee der Wirkung eines Placebos gleichkomme.