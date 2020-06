Mauern trocknen mit feinstofflicher Raumenergie

Natürlich kann man eine Wohnung ganz herkömmlich trockenlegen, indem man Löcher in die Decke bohrt, Luft durchbläst, Ventilatoren und elektrische Lufttrockner aufstellt. Doch daneben gibt es auch beeindruckende Berichte über wundersame feinstoffliche Trockenmethoden, die weder Lärm noch Betriebskosten verursachen.

Wundersame Trocknung hat ja eine lange Tradition: Schon Mose hat das Rote Meer trockengelegt, einfach indem er seinen Stab in der Luft herumwedelte. Und verglichen damit sollte die Trockenlegung meiner Wohnung ja lächerlich einfach sein.

Tatsächlich kann man um einige tausend Euro Entfeuchtungsgeräte kaufen, die das Wasser aus den Mauern zuverlässig entfernen, indem sie geheimnisvolle Wellen aussenden: Eine Gravitationswelle wickelt sich um eine magnetische Welle und insgesamt werden dadurch die Wassermoleküle überredet, nicht nach oben zu steigen, sondern brav in den Boden zu sinken.

Konsumentenschützer warnen zwar vor solchen Methoden, und es gibt zahlreiche unzufriedene Kunden, aber grundsätzlich ist das schon beeindruckend. Hier ist offenbar nicht nur der lange gesuchte Nachweis von Gravitationswellen gelungen, zusätzlich wurde auch eine Wechselwirkung der Gravitation mit Magnetismus entdeckt. Das sollte mindestens zwei Nobelpreise wert sein.

Das Erstaunlichste an diesen Geräten ist allerdings, dass sie keinen Strom brauchen: Sie bedienen sich direkt an der feinstofflich-quantenphysikalischen Raumenergie und stellen somit einen neuartigen Generator dar.

Das macht mich nun misstrauisch: Die feinstofflichen Trockenlegungs-Experten haben also eine Methode der Energiegewinnung entdeckt, ohne Ressourcenbedarf und Umweltschäden. Das könnte der Beginn einer goldenen Ära für die Menschheit sein. Aber anstatt mit ihrem neuerworbenen Wissen große Raumenergie-Kraftwerke zu errichten oder Raumenergie-Autos zu bauen verwenden diese Leute ihre Erkenntnisse bloß für so etwas Profanes wie das Trockenlegen von Mauern? Steckt die feinstoffliche Mauertrocknungs-Lobby etwas mit der Öl-Lobby und der Atom-Lobby unter einer Decke? Oder ist Raumenergie schwer beherrschbar, und man will uns über die Gefahren dieser Technik im Unklaren lassen?

Und dann lese ich von merkwürdigen Energie-Stäben, die man einfach gegen die Wand lehnt, um die Mauern zu entfeuchten. Sie wandeln das schädliche linksdrehende Wasser in gesundes rechtsdrehendes Wasser um, indem sie negative Ionen erzeugen. Positive Ionen fallen dabei offenbar nicht an. Es ist also gelungen, das Gesetz der Erhaltung elektrischer Ladung zu brechen. Ich bin sicher, auch das hat irgendwie mit feinstofflicher Raumenergie zu tun.