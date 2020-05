Mut zur Gedächtnislücke

Wie unser Gedächtnis genau funktioniert, ist noch immer nicht ganz klar – auch wenn die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten viel darüber gelernt hat. Fest steht, dass Verschaltungen zwischen unseren Nervenzellen eine entscheidende Rolle spielen. Wenn eine Nervenzelle elektrisch aktiv ist, kann sie ein Signal an benachbarte Neuronen weitergeben. Unsere Gedanken sind nichts anderes als ein koordiniertes elektrisches Feuern eines Gehirnzellen-Netzes, innerhalb eines unüberschaubar komplizierten Gewirrs an Neuronen-Verschaltungen. Sind zwei Neuronen oft gemeinsam aktiv, wird die Verbindung zwischen ihnen stärker. So bilden sich Systeme von fester verbundenen Gehirnzellen, so entstehen letztlich auch Gedankenverbindungen, Assoziationen und komplizierte Gedächtnisinhalte.

So ist auch klar, dass unser Gedächtnis völlig anders funktioniert als ein Computer. Im Computer sind der Speicher und der Prozessor völlig unterschiedliche Dinge – im Gehirn hingegen lassen sich das Gedächtnis und das Nachdenken nicht voneinander trennen. Datenverarbeitung in unserem Gehirn funktioniert, indem die einzelnen Zellen einander aktivieren. Das Gedächtnis ist in der Stärke von Verschaltungen zwischen den Zellen gespeichert, diese Verschaltungen bestimmen also darüber, wie die Datenverarbeitung abläuft, und die Datenverarbeitung verändert ihrerseits wieder die Verschaltungen und beeinflusst somit das Gedächtnis.

Ein Computer kann dieselbe Datei hundertmal laden und auf unterschiedliche Weise bearbeiten. Die Ausgangssituation ist jedes Mal wieder dieselbe. Unser Gehirn kann das nicht – denn jede Bearbeitung muss zwangsläufig auch die ursprüngliche Information beeinflussen. Bei Gerichtsprozessen ist das ein großes Problem: Ein psychologisch geschickter Ermittler, der einen Zeugen suggestiv befragt, kann ihm Erinnerungen ins Gehirn pflanzen. Der Zeuge lügt nicht, wenn er behauptet, das rote Auto habe ganz sicher geblinkt. Die Information ist im Gehirn genauso als Verschaltung von Nervenzellen abgespeichert als wäre es eine echte visuell erfahrene Erinnerung.

Ständig unterlaufen uns Gedächtnisfehler. Wir sind überzeugt, erlebt zu haben, was uns in Wirklichkeit nur berichtet wurde, wir haben verdrängt, was wirklich geschah, haben und ins Gedächtnis gegraben, was wir gerne für wahr halten möchten. Das ist nicht schlimm. Wir müssen nur lernen, unserem Gehirn ein bisschen zu misstrauen.