Navi geht's? Danke, fährt.

Feierabendverkehr setzt ein. Der Mann, der mir das neue Navi aushändigt, will mir einen Gefallen tun und stellt als Bedienungssprache Deutsch ein. Da er kein Deutsch spricht, weiß er ab da nicht mehr - und ich noch nicht - wie man das Ding bedient. Der Mann sagt, es funktioniere von alleine. Der Feierabendverkehr ist in vollem Gang. Und tatsächlich: das System spricht. Nach einer Minute ist wieder Schluß damit. Lost Satellite. In der Schluchttiefe zwischen den Wolkenkratzern gibt es keinen GPS-Empfang.

Abends im Motel liegt das Navigatonssystem dann auf dem Bett. „In dreißig Metern nach rechts abbiegen”, sagt es. Ich kann keinen Ausschaltknopf finden. Wenn das Ding die ganze Nacht die Richtung ansagt, drehe ich durch. Vielleich laufen deshalb ab und zu Leute in Einkaufszentren Amok, weil sie den Knopf an ihrem Navigationsgerät nicht finden. Eine Viertelstunde später habe ich den extrem winzigen, brilliant getarnten Knopf gefunden.

Man kann dem Gerät nicht nur sagen, was es tun, sondern auch, was es bleiben lassen soll. Meide die Highways, befehle ich. Ich fahre hintenherum durch Amerika. Keine Sehenswürdigkeiten, nur das Land, wie es ist. Durch die Hochhausschluchten der großen Innenstädte segle ich auf Sicht. Ehe es morgens losgeht, suchte ich mir aus dem Reiseführer ein paar markante Häuser, Brücken, Erhebungen. Die Maschine zeigt mir Amerika entlang der „Blue Lines“ – mit den blauen Linien sind in den Karten die Seitenstraßen markiert.

Navigation in 3D

In einem Taxi in Tokio hatte ich das ersten Mal ein 3D-Navigationssystem gesehen. Häuserfassaden waren über den Bildschirm geweht wie leuchtende Vorhänge. Ich war auf eine Universität eingeladen und der Fahrer fand nicht hin, trotz 3D-Navigation. Man muss dazu vielleicht noch wissen, dass es in Tokio keine Straßennamen gibt. Auch keine Hausnummern. Etwa 40 Millionen Menschen leben im Großraum Tokio. Ich glaube, es sind deshalb so viele, weil sie alle nicht mehr rausfinden.

Ich hatte so eine Ahnung, dass wir ganz in der Nähe der Unversität waren, zu der ich wollte. Aber einfach aussteigen ging nicht. Die Fahrt hatte auch eine moralische Dimension. Der Fahrer starrte hasserfüllt auf das 3D-Navigationssystem und begann sich mit der Faust gegen den Kopf zu hauen, um anzudeuten, wie niederschmetternd es für ihn sei, dass er mich nicht an das gewünschte Ziel bringen könne. Wäre ich ausgestiegen, der Mann hätte zweifellos ohne zu zögern sein Schwert aus dem Kofferraum geholt und sich entleibt. Also drehten wir eine Ehrenrunde, bis es in Ordnung war, auszusteigen, ohne Gesichtsverlust. Den Rest des Weges ging ich mit dem Stadtplan, auf dem ich einen großen Park erkannte, und mit einer analogen Navigationshilfe, die mir schon öfter gute Dienste gelestet hatte – einem Kompass.