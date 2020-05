Problemgestalter

Aber auch bei Bürojobs, die lange als rechnerresistent galten, beginnt smarte Software inzwischen an den Stühlen zu sägen. Im Juli verkaufte die US-Firma Automated Insights Textroboter an die Nachrichtenagentur Associated Press, die in der Lage sind, auf Basis der Quartalsberichte von Unternehmen Business-Artikel zu verfassen. In der Los Angeles Times erschien ebenfalls bereits ein Artikel, der von einem Computer erstellt wurde. Die Software sammelt Daten und Details, baut sie nach einem Baukastenschema ein und bündelt sie zu einem Artikel. So kam ein Beitrag über ein Erdbeben in Kalifornien mit allen wichtigen Eckdaten zustande. Aber auch Rezeptionisten, Notargehilfen oder Kreditsachbearbeitern wird es zu schaffen machen, dass Algorithmen komplexe Sachverhalte zunehmend besser handzuhaben vermögen.

Die neuen Berufe werden erst einmal den alten erstaunlich ähneln, da es an Systemadministratoren, Netzwerktechnikern, Programmierern und Hardwarespezialisten weiteren Bedarf gibt. Aber auch die Angestellten im Auge des digitalen Orkans sollten sich ihrer Sache nicht allzu sicher sein. So hat zum Beispiel die NSA, aufgeschreckt durch den Fall Snowden, die Unzuverlässigkeit der menschlichen Teile ihrer Auswertungsmaschinerie ins Auge gefaßt und plant, Administratoren insgesamt überflüssig zu machen.