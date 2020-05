Senioren und Sensoren

Eines kann man für die Zukunft immer schon mit hundertprozentiger Gewißheit voraussagen: dass man dann älter sein wird. Und vielleicht ist man dann auch schon alt. Der Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung und die Alterung geburtenstarker Jahrgänge führen zu einem demografischen Wandel, dessen Drama sich langsam zu entfalten beginnt. Der Anteil an 50- bis 80-Jährigen in der österreichischen Bevölkerung wird von heute 2,9 Millionen auf 3,4 Millionen im Jahr 2030 ansteigen (wobei das Phänomen alle westlichen Kulturen betrifft). Und immer mehr Menschen brauchen Hilfe oder sind pflegebedürftig.

Um einer bereits heute vakanten Zeitnot und Überforderung des Pflegepersonals entgegenzuwirken, werden deshalb zunehmend sensor- und computergestützte Gesundheits- und Pflegesysteme entwickelt. Unter dem etwas glitschigen Kürzel AAL („Altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben“) werden europaweit Projekte mit einem Subventionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich gefördert – der Aufbau regionaler Netzwerke aus Anbietern von Gesamtsystemen, Unternehmen, Dienstleistern, Wohnungswirtschaft, Ärzten, Krankenkassen und nicht zuletzt die Nutzer selbst.

Ende letzten Jahres wurde auf dem internationalen AAL Forum 2014 das EU-Forschungsvorhaben CONFIDENCE, das von der Salzburg Research Forschungsgesellschaft koordiniert wird, als bestes europäisches AAL-Projekt ausgezeichnet. Ein internationales Forschungsteam arbeitet dort seit 2012 an einem Assistenzsystem, das an Demenz Erkrankten hilft, künftig länger mobil und aktiv zu bleiben. „Die Unterstützung des Systems beginnt zu Hause, indem zum Beispiel an die Einnahme von Medikamenten erinnert wird oder Bekleidungstipps bei unterschiedlichem Wetter und Informationen zum Weg für bevorstehende Termine gegeben werden“, erklärt die Salzburger Forscherin Cornelia Schneider.

Auch die wirtschaftsnahe Forschung hat den künftigen Milliardenmarkt im Visier. Im Fraunhofer inHaus-Zentrum in Duisburg - einer „Innovationswerkstatt marktnaher Forschung für intelligente Raum- und Gebäudesysteme“ - hat eine Gruppe unter Leitung von Gudrun Stockmanns inBath entwickelt, eine intelligente, assistierende Bad-Umgebung für Senioren und behinderte Menschen.

In dem elektronisch aufgerüsteten, barrierefreien Badezimmer weiß der Fußboden, wie schwer eine Person ist, die ihn betritt und stellt individuell die Höhe des Toilettensitzes ein. „Speziellen Nutzen soll das inBath für den Opa bringen, der nach einem Schlaganfall leicht desorientiert ist. Er vergißt öfter, sich zu rasieren und regelmäßig seine Medikamente zu nehmen. Nun hilft ihm der Spiegel über dem Waschbecken.“ Leuchtende Piktogramme zeigen an, was als nächstes zu tun ist: waschen, zähneputzen, rasieren, kämmen. Die Tage, an denen geduscht wird, sind gespeichert. Wenn der Bewohner seine Pillen nehmen muß, erinnert ihn eine Stimme aus einem Lautsprecher daran. Alternativ kann auch der Arzneimittelschrank aufleuchten und ihn ansprechen.