Silicon Valley beginnt daheim

Wer eine solche Reise tut, muss sich genauestens vorbereiten – das beginnt schon bei der Wohnungssuche ( AirBnB ist ein guter Tipp), bei der man mit einem elementaren Problem des Silicon Valley (SV) konfrontiert – die Mieten sind höllisch hoch. Je näher man den Zentralen von Google und Facebook oder der Universität Stanford ist, desto mehr muss man zahlen. Monatsmieten von 5.000 Dollar und mehr sind hier Normalität. Es gibt sogar Objekte, die für 37.000 Dollar pro Monat leicht und locker vermietet werden. Der Immobilienmarkt hier im Valley ist ein verrückter.

Und wer mit Familie anreist, der muss sich auch um die Kindergarten- und Schulplätze kümmern. Zum Glück gibt es in Menlo Park mit der German-American-International School (GAIS) eine Top-Institution, die von vielen Eltern genutzt wird, die im Silicon Valley beruflich tätig sind – der 13-seitige Fragebogen (u.a. „word used for bowel movement“), den man in der Heimat für jedes Kind ausfüllen muss, ist der erste Vorgeschmack auf die Vereinigten Staaten.