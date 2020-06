Wahnsinnsphänomene

Kein großes technologisches Konzept hat sich so entwickelt, wie sich das seine Urheber vorgestellt haben. Der phantastische Siegeszug des Personal Computers etwa erinnert an den Erfolg einer anderen sonderbaren Erfindung der siebziger Jahre: Slime – grüner Schleim in einer kleinen Plastikmülltonne. Es muß einen Moment der Kühnheit gegeben haben, in dem jemand beschloß, ekliges, grünes Zeug in Plastikmülleimern zu verkaufen und damit reich zu werden. Ahnlich müssen sich die Erfinder des Mikrocomputers eines Tages etwas gesagt haben wie: „Laß uns allen Menschen kleine Maschinen verkaufen, mit denen man feindliche Funksprüche entschlüsseln und Verwaltungsvorgänge automatisieren kann.” Viel mehr wurde damals mit Computern noch nicht gemacht.

Das sind die Dinge, die den Lauf der Welt verändern. Manchmal etwas Schneller oder Wunderlicher als sonst – dann nennt man sie Hypes. Das ist Fitnesstraining für die Begeisterungsfähigkeit. Als Dauerzustand ist Faszination aber zu anstrengend. Wer Leuten wie Melinda Gates oder Richard Branson auf Twitter folgt und an deren Dauerhingerissensein ermüdet, weiß, was gemeint ist. Spektakuläres verklingt nach einer Weile wieder, aber an seinen leuchtenden Spuren finden wir erstaunlicher Weise immer wieder Gefallen. Über längere Strecken erträglich ist diese Gemütsverfassung aber nur für Verliebte.