Wer positiv denkt, bleibt glücklicher dumm

Diese Bücher über positives Denken sind Entsolidarisierungs-Hetzschriften. Natürlich ist es gut, das Positive zu sehen, natürlich soll man Vertrauen in die Zukunft haben und sich große Ziele setzen. Aber zu behaupten, dass jeder im Leben dieselben Möglichkeiten habe und der Erfolglose durch seine mentale Einstellung selbst Schuld am persönlichen Unglück sei, ist menschenverachtender Unfug.

Aber halt! Das kann nicht sein. Schließlich handelt es sich um Bücher in kuschelig-fröhlichen Farben. Ich bin in der Abteilung des Buchgeschäftes, in der Einhörner, Regenbögen und Gänseblümchen regieren, gleich neben den Büchern über funkelnde Heilkristalle und glückliche Bio-Quantenschwingungen. Die Menschen auf den Buchumschlägen lächeln mich alle freundlich an. Die können doch nicht böse, hart und kaltherzig sein. Sollte ich mich also geirrt haben? Vielleicht muss ich mich in die Theorie einfach tiefer einlassen.

Ich denke also nach: Die Leute, die in die Titanic stiegen, waren völlig überzeugt davon, dass sie unsinkbar sei. Deshalb war ein Unglück nach den Regeln des positiven Denkens eigentlich ausgeschlossen. Dummerweise hat ein mental schwaches Besatzungsmitglied dann doch einen Eisberg entdeckt und damit das ganze Schiff dem Untergang preisgegeben. Das Problem war nicht zu wenig Wachsamkeit, sondern zu viel! Hätte man nicht nach Eisbergen Ausschau gehalten sondern in Ruhe meditiert, oder zumindest ganz fest daran geglaubt, dass es sich bloß um Zitronensorbet handelt, dann wäre alles gut ausgegangen.