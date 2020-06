WhatsApp: Dotcom-Blase oder Hammer-Deal?

Am Mittwoch schlug Facebook wieder zu und kaufte WhatsApp. Was Google im Vorjahr übrigens nicht gelungen ist - auch der Internet-Riese interessierte sich für das Service - hat Mark Zuckerberg nun geschafft. Wieder geistert der Begriff „Dotcom-Blase“ durchs Web, was ob eines Kaufpreises von 16 Milliarden Dollar für eine Kommunikations-App nicht verwunderlich ist. Warum Zuckerberg WhatsApp so viel wert ist, ist klar – er hat ein Service vom Markt gekauft, das durch seinen Erfolg in einigen Bereichen ein ernsthafter Konkurrent geworden ist. Aber schauen wir uns ein paar Zahlen genauer an:

Der von Jan Koum and Brian Acton entwickelte SMS-Bilder-Dienst ist weit populärer als Instagram seinerzeit war: WhatsApp hat etwa 450 Millionen aktive User, was an sich schon eine bemerkenswerte Zahl ist. Noch bemerkenswerter ist, wie schnell und mit welchen Methoden WhatsApp gewachsen ist, nämlich ohne Marketing – Koum und Acton gaben keinen Cent für Werbung und PR aus, das Produkt wurde zum Selbstläufer.