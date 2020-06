Wir Mac-Menschen

„Und plötzlich sind wir nicht einfach nur Teil des Mainstreams geworden. Wir sind das Auge des Mainstream-Orkans. Wir sind die Apple-Armee, die niemand besiegt. Nicht in Preiskriegen, nicht in Patentkriegen.“

„Naja, plötzlich ist gut“, sagte ich und dann, dass Microsoft angeblich ein Kabel mit einer Pokalspiel-Verlängerung rausbringen wolle - „damit können sie Apple sehr wohl gefährlich werden.“

„Sogar die Witze werden gutbürgerlich“, sagte K. und machte die Schrumpfgeste. (Wie heißt eigentlich das Gegenteil der Schrumpfgeste? Blähgeste?) Ich entschuldigte mich. „Der kam so tief, ich konnte nicht mehr ausweichen.“

Nebenan fiel jemandem ein iPad auf den Boden. „Breaking News“, sagte ich und erntete einen giftigen Blick, obwohl das Gerät unversehrt geblieben war. Auf dem Tisch neben dem Tablet lag ein Papiertaschentuch, das aussah wie ein Architekturmodell für einen verbesserten Neubau des Großglockners.

„Das Erschreckende an Apple ist, dass es sozusagen Mittelmäßigkeit auch auf allerhöchstem Niveau gibt. Nicht die Qualität der Produkte, sondern... dass sich jeder so etwas kaufen darf.“

Nun war es gesagt.

Es hat ein bißchen mit Erwachsenwerden zu tun, und ein bißchen damit, dass es eigentlich nichts Schlimmeres gibt, als wenn Träume in Erfüllung gehen. Es gibt diese Momente, in denen man in einem Lokal sitzt und auf einmal läuft der absolute Lieblingstrack der absoluten Lieblingsband. Man leuchtet auf vor Freude, man löst sich in der Musik auf wie ein Stück Zucker in heißem Wasser, und eigentlich sollte man meinen, dass es nichts Wunderbareres geben kann, als dass dieses zum Sterben schöne Produkt auch möglichst vielen anderen gefällt. Aber so ist der Mensch nicht beschaffen. Er schaut sich um, die Augen zum Schlitz verengt, und denkt sich: Sowas haben die hier doch gar nicht verdient. Das dürfen die nicht hören. Die wissen das doch gar nicht zu würdigen.

Und mit Apple ist es dasselbe. Im Grunde seines Userherzens möchte K., dass alle Apple toll finden – und wenn sie‘s dann tatsächlich tun, ist er entsetzt. Manchmal vergißt man einfach, dass Pop von populär kommt.