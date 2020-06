Wir müssen zahlen – unserer Zukunft zuliebe

Die Preiserhöhungen kommen also wenig überraschend, nein, sie sind sogar logisch, wenn man sich die Entwicklungen der vergangenen eineinhalb Jahre ansieht. Allerdings darf man nicht vergessen, wohin sich die Gesellschaft entwickelt hat – in eine digitale, in der das (mobile) Internet eine tragende Rolle spielt. Wir leben in einer vernetzten Welt die nur funktioniert, weil es eine entsprechende Infrastruktur gibt. Und diese muss nicht nur ausgebaut, sondern auch ständig aktualisiert werden. Die User beklagen sich als erstes, wenn das Mobilfunknetz nicht funktioniert, das veranschaulicht am besten Drei. Der Betreiber musste nach dem Orange-Kauf zwei Netze technisch zusammenlegen, und das war nicht trivial. Das Beispiel zeigt am deutlichsten, wie Konsumenten reagieren, funktioniert ein Netz nicht so, wie es funktioniert hat oder funktionieren sollte.