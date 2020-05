Zeitreisen im Weltgedächtnis

Was verheißt uns ein globales, in Echtzeit verfügbares Internet-Gedächtnis? Es bilden sich Strukturen heraus, die uns praktikable Formen des Zeitreisens ermöglichen. Man stelle sich einen digitalen Ort vor - einen Punkt in einem der großen Karten- oder Weltabbildungsdienste im Netz -, dazu einen Schieberegler, der die aus Science Fiction-Filmen bekannte Funktionsweise der Zeitmaschine abbildet. Man wählt eine Jahreszahl und ist da. Reisen in die Vergangenheit werden so auf eine ganz neue Art anschaulich, multimedial und dynamisch durchführbar. Aber auch die Zukunft ist in neuen, immer detailreicheren Formen von Simulation probeweise befahrbar – wenngleich der erste große Versuch, so etwas in den Mainstream zu führen, mit Second Life, dem kollektiven Bastelkasten für künstliche Welten, grandios gescheitert ist.