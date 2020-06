Babytauben-Blunzen-Risotto

In die Kategorie „kuriose Erinnerungen“ fällt das MWC-Jahr, in dem ich mit zwei futurezone-Kollegen und einer Kakerlake ein Apartment bewohnt habe (immerhin mit drei Schlafzimmern). Das WLAN hat nicht funktioniert und für drei Nächte wurde vom Vermieter nur eine halbe Rolle Klopapier (für drei Personen) zur Verfügung gestellt. Als nach Nachschub gefragt wurde, wurde auf den kleinen Gemischtladen am Eck verwiesen. Der hatte zwar kein Klopapier, aber zumindest Taschentücher.

Das Kuriose in dem Jahr war, dass am Ende einer langen Arbeitsnacht um drei Uhr in der Früh Wrestling-Moves auf der Couch nachgestellt wurden. Dabei wurden venezianische Masken getragen, die zuvor bei einer Pressekonferenz ausgeteilt wurden.

Ein kulinarische Highlight, das in Erinnerung blieb, gab es ein paar Jahre später in einem Restaurant eines neu eröffneten Hotels. An die Wände wurde die Heidi-Zeichentrickserie in Dauerschleife projiziert, zum Essen gab es ein Gericht, das übersetzt lautete: Blunzen-Risotto mit Babytaube.

Die futurezone wird auch dieses Jahr vom Mobile World Congress berichten, der vom 1. bis 5. März in Barcelona stattfindet – sofern nicht vor Ort Laptop, Kamera und Camcorder ungewollt den Besitzer wechseln.