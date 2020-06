E3 2014: Schlange stehen. Spielen. Repeat.

Die Trauer hält sich aber in Grenzen, da man ohnehin nicht einfach zu einem Stand gehen und Games anzocken kann, die erst in ein paar Monaten erscheinen. Meistens muss man sich in eine Schlange einreihen. Dann wartet man bis zu vier Stunden, um 15 Minuten Hand an den Controller legen zu dürfen. Sogar für reine Präsentationsvideos stehen Besucher bis zu einer Stunde an. Übrigens ist die E3 offiziell eine Fachbesuchermesse, also nur für Journalisten, Händler und andere Branchenvertreter geöffnet. An Besucher mangelt es der E3 dennoch nicht.

Leider ist man auch als Journalist nicht so privilegiert, wie man es gerne wäre. Für besonders wichtige Games werden Termine vorrangig an Medienvertreter der großen Märkte vergeben, wie die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Das kleine Österreich kriegt meist nur die Reste von der Gazelle, nachdem sich die Löwen satt gefressen haben – wenn überhaupt etwas übrig bleibt. Und wenn doch, dann werden die Vertreter vom öffentlich-rechtlichen Medienanbieter bevorzugt. Der futurezone wurde leider kein Termin für ein Hands-On mit Sonys Project Morpheus angeboten. Und falls das jetzt neidisch klingt liegt es daran, dass ich auf diesen Termin auch neidig bin ;)