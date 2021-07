Hearthstone am Klo

Ich gestehe, ich bin Hearthstone-süchtig. In Pausen bei der Arbeit gönne ich mir gerne eine Partie, auch in Öffis und vor dem Schlafengehen gehört eine kurze Runde mittlerweile dazu. Das Kartenspiel für Smartphones und Tablets ist einfach zu suchterregend und noch dazu kostenlos - eine zeitfressende Kombination. Doch seit meinem Besuch bei der BlizzCon verspüre ich keine Schuldgefühle mehr, wenn ich nachts noch schnell ein neues Deck baue.

Es ist nahezu unmöglich, einen BlizzCon-Besucher zu finden, der nicht Hearthstone spielt. Sei es in der Warteschlange (davon gibt es auf der BlizzCon reichlich), beim Gehen durch die Hallen oder in der Pause auf dem eSport-Turnier, überall wird Hearthstone gespielt. Ein besonders fleißiger Spieler ließ sich sogar am Pissoir nicht von seinem Smartphone trennen und spielte munter weiter.

eSports mit Gänsehaut-Faktor

Glücklicherweise blickten dann doch einige noch von ihren Smartphones auf, denn am Samstag gab es viel zu sehen. Die eSports-Turniere gingen in die Finalphase und die wurden würdig in Szene gesetzt. Das erst sechs Monate alte „Heroes of the Storm“ feierte mit Cloud9 seinen ersten Weltmeister.