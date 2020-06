Undercover in Las Vegas

Der erste K(r)ampf beginnt bereits am Morgen, auf der Suche nach einem Taxi. „Bewegung schadet ja nicht“, denke ich mir, als ich die ewig lange Warteschlange erspähe. Im Gegensatz zu Österreich darf man sich in Nevada nicht einfach so ein Taxi auf der Straße rufen, lediglich an Taxi-Ständen kann man einsteigen. Zudem wurde Uber rechtzeitig vor der CES in Nevada verboten. So wird es nun doch ein 40-minütiger Fußmarsch. Milde 13 Grad Außentemperatur trösten darüber hinweg.