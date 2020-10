"fuzo explains...": Sind digitale Gästelisten wirklich besser?

Seit 28. September müssen Gastronomen die Daten ihrer Gäste erfassen. So können Besucher frühzeitig informiert werden, wenn sich jemand im Lokal mit Covid-19 infiziert hat. Um eine unnötige Zettelwirtschaft zu vermeiden, wenden viele eine digitale Lösung an. Aber ist das wirklich besser? Barbara Wimmer erklärt euch die Vor- und Nachteile von digitalen Gästelisten.

