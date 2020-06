Jahresquiz: Frühstücken mit Hausbrot.at

Hausbrot.at liefert viele qualitativ hochwertige Produkte fürs Frühstück direkt an die Haustür: frisches Gebäck, süße Wachmacher, Eier, Milch oder auch Kaffee, Tee und Fruchtsäfte kann man sich einfach zustellen lassen. Der Service von Hausbrot.at kann nur in Wien in Anspruch genommen werden.

Wir verlosen einen Hausbrot-Korb mit folgendem Inhalt:

2x Felber's Semmel

2x Felber's Bio Kornspitz

1x Joseph's Bio-Mohnflesserl

1x Felber's Kartoffellaibchen

1x Felber's Kornblumenbrot

1x Joseph's Bio-Marillenplunder

1x Felber's Brioche-Kipferl

1x Felber's Schoko-Muffin

1x frisch gepresster Orangensaft (0,25l)

2x Darbo Marmelade (28g)