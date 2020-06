Jahresquiz: Hubsan X4 FPV Quadrocopter RtF mit Kamera

Der Hubsan X4 von Conrad überträgt das aufgenommene Videosignal direkt in Farbe auf die Fernsteuerung. So kann man mit dem X4 fliegen, ohne ihn zu sehen. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der Quadrocopter sehr wendig und kann auch in kleinen Räumen verwendet werden. Geübte können auch Loopings oder Flips fliegen.