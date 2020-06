Jahresquiz: "MyMonopoly" - Hasbro

Das MyMonopoly-Spiel enthält alles, was Freunde des Spielbrettklassikers brauchen, um ihr ganz persönliches Monopoly-Exemplar zu gestalten. In der Art eines Fotobuches steht eine kostenfreie MyMonopoly-App oder im Internet eine kostenfreie MyMonopoly-Seite bereit, die schrittweise das Hochladen eigener Fotos oder Grafiken in die Design-Vorlagen ermöglicht und Raum lässt, die Spielfelder mit eigenen Texten zu beschriften.