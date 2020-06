Jahresquiz: "Pictofun" von Piatnik

„PictoFun“ bietet jede Menge Gesprächsstoff und Spielvergnügen für Partys. Elf Kategorien aus den Bereichen Sport und Musik, Redewendungen und Sprichwörtern, Stars und Kino, TV und Unternehmen, Bücher und Lebensmittel, nicht zu vergessen ein Jokerfeld, sind als Piktogramme auf dem Spielbrett vorgegeben. Wohin lässt sich jetzt eine der 110 Spielkarten am besten zuordnen? Was fällt einem zu einer Banane ein? Oder zu einem Ufo? Ein bestimmter Vorfall in der Geschichte, oder doch eher ein Musiktitel, eine Fernsehserie oder ein spezielles Gericht?

Es ist erstaunlich, auf welchen Fundus an Erinnerungen, Verknüpfungen und Assoziationen jeder Spieler zurückgreifen kann und welche Assoziationen zwischen Bildern und Kategorien entstehen. Auch wenn durch eine Sanduhr nur wenig Zeit zum Nachdenken bleibt: „ PictoFun“ bringt viel Spielspaß, egal ob in kleiner oder großer Runde. Langweilig wird es garantiert nie. Die Deutungsmöglichkeiten der Piktogramme sind grenzenlos.