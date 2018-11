Landrover Explore Outdoor-Phone im Quiz gewinnen

Das Land Rover Explore hält dem täglichen Gebrauch im Freien stand. Es ist sturz- und bruchfest, funktioniert unter Wasser (einschließlich Salzwasser) und ist auch extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen gewachsen. Dieses Schutzniveau stellt sicher, dass das Gerät auch bei starkem Regenoder auf schlammigen Wegen eingesetzt werden kann und der Nutzer so jederzeit in Verbindung bleibt.



Die Kernfunktionen können an jede Situation angepasst werden, indem Hardwarepakete für unterwegs angebracht werden, die jeweils zusätzliche Funktionen bieten. Sie machen jedes Abenteuer zu einem Erlebnis, denn die erweiterte Funktionalität ermöglicht den Besitzern mit dem Land Rover Explore das Outdoor-Abenteuer noch weiter zu verlängern. Das enthaltene Adventure-Pack ersetzt zudem jedes separate GPS-Gerät.