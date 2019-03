Waldheims Walzer: Österreichische Dokumentation auf DVD gewinnen

Als Kurt Waldheim 1986 für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten kandidiert, veröffentlichen Medien wie Profil oder New York Times Details über dessen Vergangenheit. Obwohl er bereits Ämter wie Außenminister oder UN-Generalsekretär bekleidet hat, fehlen in seiner Biografie konkrete Angaben zu den Jahren 1942 bis 45. Vorwürfe einer möglichen Beteiligung an Kriegsverbrechen und Mitwissen über Judendeportationen steht alsbald im Raum...



Die Dokumentation Waldheims Walzer arbeitet die brisante "Waldheim-Affäre" der 1980er-Jahre neu auf und ergänzt sie mit eigenen Filmaufnahmen der österreichischen Regisseurin Ruth Beckermann. Diese bleibt distanziert und wertet nicht. Ob und in welcher Form Waldheim Schuld trug, wird nicht geklärt, ein fahler Beigeschmack überwiegt aber.