1,1 Millionen Unterschriften für Snowden in Brasilien

In einem symbolischen Akt sind der brasilianischen Regierung mehr als eine Million Unterschriften für eine Aufnahme des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden übergeben worden. Die Unterzeichner hätten "in seinem Namen getan, was Snowden selbst nicht tun kann", erklärten die Organisatoren der Online-Petition am Donnerstag in Brasilia.

"Als weltweiter Anführer im Kampf für ein freies Internet und zum Schutz der Privatsphäre ist Brasilien der ideale Zufluchtsort", heißt es unter anderem in der Petition. Sie wurde nach Angaben der Online-Petitionsseite Avaaz von 1,1 Millionen Menschen aus aller Welt unterschrieben. Snowden selbst hatte im Dezember in einem offenen Brief Brasilien als "eine der interessantesten und am stärksten vibrierende Demokratie der Welt" bezeichnet.