63 Behördenanfragen bei Facebook in Österreich

Da Facebook die Statistik für sämtliche Länder der Welt veröffentlicht hat, lässt sich auch sagen, wo Inhalte am meisten gesperrt werden: Das sind die Länder Indien und die Türkei. Im zweiten Halbjahr 2013 wurden in Indien 4765 inhaltliche Einschränkungen umgesetzt. In der Türkei passierte dies 2014 Mal. Das Online-Netzwerk erklärt die Einschränkungen damit, dass in einigen Ländern bestimmte Inhalte und Aussagen illegal seien, wie zum Beispiel die Leugnung des Holocausts in Österreich.