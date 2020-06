Ägypten: Kritischer Blogger begnadigt

Die ägyptische Militärjustiz hat den wegen seiner Kritik an der Armee inhaftierten Blogger Maikel Nabil begnadigt. Diese Entscheidung sei anlässlich des ersten Jahrestags der Revolution am 25. Jänner in Ägypten getroffen worden, sagte der Präsident der Militärjustiz, Adel Al-Mursi, am Samstag vor Journalisten. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, sollen neben Nabil noch mehr als 1950 weitere Häftlinge freikommen.

Nabil war begleitet von Kritik aus dem Ausland im April von einem Militärgericht wegen Beleidigung der Streitkräfte zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte in seinem Blog geschrieben, die seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak regierende Armee schütze ihre eigenen Interessen und nicht die des Volkes. Ein Berufungsgericht verkürzte seine Strafe später auf zwei Jahre.