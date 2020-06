Ärztekammer setzt Kritik an ELGA fort

Der Ärzekammer-Präsident Walter Dorner hat dem Chor der ELGA-Kritiker am Montag erneut seine Stimme geliehen. Die Elektronische Gesundheitsakte sei ein „noch nie dagewesener staatlicher Eingriff in das Grundrecht auf ärztliche Verschwiegenheit und Datenschutz“, warnte er am Montag per Aussendung, ohne auf die Forderung nach Kostenersatz für die Ärzte zu vergessen.

Den Versprechungen von Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ) bezüglich Datensicherheit und Prozessverbesserung traut Dorner nicht. Der Minister solle sich mehr mit der wissenschaftlichen Datenlage und weniger mit „Märchenerzählen“ beschäftigen, empfahl der Chef der Wiener und Österreichischen Ärztekammer.

Kampagne wird fortgesetzt

Dorners Wiener Vize Johannes Steinhart stellte die Fortsetzung der in der Vorwoche mit Nacktfoto-Inseraten gestarteten Anti-ELGA-Kampagne in Aussicht. Steinhart appellierte