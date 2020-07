Aktionstage "Freies Internet" im Werk

Die meisten österreichischen Internetnutzer kennen die Begriffe Vorratsdatenspeicherung, ACTA oder Hacktivismus nur flüchtig, wissen jedoch nicht, was genau sich wirklich dahinter verbirgt. Die Workshopreihe „Freies Internet", die von 16. bis 17. Juni zwischen 10 und 18 Uhr im Kulturverein dasWERK (Neulerchenfelder Straße 6-8, 1160 Wien) bei freiem Eintritt stattfindet, soll diese Themen Menschen, die sich dafür interessieren, näher bringen.

Die Workshops werden unter anderem von Tassilo Pellegrini von der FH St. Pölten, den Netzaktivisten Michael Bauer vom Verein VIBE!AT, Andreas Demmelbauer von Netzfreiheit.org, Thomas Lohninger vom AK Vorrat, Markus Sabadello, dem Autor Hans Christian Voigt und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Clara Landler abgehalten.

Am Sonntag wird zudem mit interessierten Menschen im Rahmen eines Workshops am Dach vom dasWERK-Gebäude ein Funkfeuer-Netzwerkknoten errichtet. Funkfeuer ist ein freies, experimentelles Netzwerk in Wien, Graz, in Teilen des Weinviertels (NÖ) und in Bad Ischl.