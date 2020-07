Amazon: Keine Handy-Lieferung nach Österreich

Wie die Presse berichtet, sei es ist "derzeit ein kleines Glücksspiel, beim Onlinehändler Amazon in Deutschland USB-Sticks, Handys, MP3-Spieler oder auch Speicherkarten für Fotoapparate zu bestellen." Viele Geräte könnten derzeit nicht an Kunden in Österreich verschickt werden, heißt es. Laut Amazon gehe es bei dem Lieferstopp gehe es um „Produkte, mit denen urheberrechtlich geschütztes Material vervielfältigt oder wiedergegeben werden kann“. Es stehe eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs an, ob eine Abgabe „an österreichische Verwertungsgesellschaften abzuführen ist“, schreibt die Presse weiter.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen Amazon und der Rechteverwertungsgesellschaft Austromechana, die Abgaben auf CDs, Kopiergeräte, DVDs oder Scanner einhebt und für die Festplattenabgabe eintritt (