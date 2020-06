Amtsgeheimnis: Regierung beschließt Reform ab 2016

Die Grünen lehnen den Entwurf der Regierung für die geplante Reform des Amtsgeheimnisses ab, signalisieren aber Verhandlungsbereitschaft. Der Grüne Justizsprecher Albert Steinhauser warf der Regierung vor, dass sich ihr Entwurf praktisch nicht von dem vielfach kritisierten Vorentwurf vom März unterscheide. Da das Gesetz aber im Parlament entweder die Zustimmung der Grünen oder der FPÖ benötigt, sieht er noch gute Chancen, Verbesserungen durchzusetzen. Steinhauser wird für die Grünen gemeinsam mit Verfassungssprecherin Daniele Musiol die Verhandlungen führen.

Die Grüne wollen in den Verhandlungen sicherstellen, dass allfällige Ausnahmen von der Informationsfreiheit präzise und abschließend im Gesetz aufgezählt sind und nicht wie vorgesehen mit einfachem Gesetz erweitert werden können. Außerdem will Steinhauser einheitliche Standards, wie Bürger zu Informationen kommen und nicht unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern. Auch über die Frage der Durchsetzbarkeit und des Rechtsschutzes, beispielsweise mithilfe eines Informationsfreiheitsbeauftragten, wollen die Grünen verhandeln. Musiol wünscht sich auch die Einbindung des Forums Informationsfreiheit in die Verhandlungen.