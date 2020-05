Angriffe auf Mobiltelefone und Tablets steigen

Dass es schwarze Schafe in den App-Stores gibt, die unbemerkt sensible Nutzerdaten abziehen, ist Rudolf Ledinger zwar bekannt. Die Vorgehensweise gegen genau jene schadhaften Applikationen sei allerdings schwierig: „Wir befinden uns in einem grenzenlosen digitalen Umfeld“. Oftmals aber ist der Grund für eben jene Datenleaks die Bequemlichkeit des Nutzers: „Ich sollte mir bei jeder Eingabe von Daten genau überlegen, ob ich diese auch hergeben muss und möchte.“ Es dürfe daher also auch niemanden wundern, dass man beispielsweise öffentlich geteilten Instagram-Fotos auf fremden Websites wieder begegnet.