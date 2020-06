AnonAustria startet Countdown

Im Zuge der Operation "Pitdog" überwachte man offenbar aus Protest gegen die am 1. April in Kraft tretende Vorratsdatenspeicherung die E-Mail-Konten mehrerer österreichischer Politiker. Diese sollen nun veröffentlicht werden und zeigen, dass "die derzeit im Korruptionsuntersuchungsausschuss behandelten Fälle nur die Spitze des Eisbergs darstellen und der Großteil der illegalen Machenschaften noch immer nicht aufgedeckt ist." Mittlerweile riet AnonAustria per Tweet einigen Politikern bereits zu einer "präventiven Selbstanzeige."