Anonymous kapert FPÖ-Seiten und startet Blog

wegen der von vielen Anonymous-Sympathisanten kritisierten Aktion. In einer Mitteilung von @AnonNewsAUT sowie im Chatprotokoll wurde dabei Kritik an einem der führenden Mitglieder The_Dude geübt, der auch für die 1.-April-Aktion maßgeblich verantwortlich gewesen sein soll.

Start eines eigenen Blogs

Im Laufe des Tages schürte der @AnonNewsAUT-Account einmal mehr die Erwartung, dass in den Abendstunden noch etwas "Großes" kommen werde. Wie sich um 18:00 Uhr herausstellte, war dies lediglich der Startschuss zu einem eigenen Blog, auf welchem in Zukunft News Presseaussendungen, Bilder, Videos und Tondateien abgerufen werden können.

"Wir wollen damit erreichen, dass alle relevanten Informationen in einem Knoten zusammenlaufen und somit einfacher zu erreichen sind", so die Blogbetreiber. Neben der zentralen Anlaufstelle wolle man auf dem Blog auch ein aktuelles Glossar anbieten, in dem die wichtigsten Netzabkürzungen wie ACTA, SOPA, PIPA oder INDECT erklärt sind.