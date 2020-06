Anonymous: Ohrfeige für Trittbrettfahrer

"Präzedenzfall"

Der qualifzierte Kern von Anonymous Austria gehe so gegen Trittbrettfahrer vor, sagt der Wiener Sicherheitsexperte Joe Pichlmayr zur futurezone: "Die wollen Spinner weghaben, weil sie ihrer eigenen Bewegung schaden."

Das Bloßstellen des 15-jährigen sei auch als Präzedenzfall zu sehen, meint Pichlmayr: "Eine schallende Ohrfeige für Wannabes, die unter dem Deckmantel von Anonymous Dinge tun, die andere nicht goutieren." Offenbar gehe qualifizierteren Leuten von Anonymous "das Geimpfte auf, wenn sie sehen, welche Vollidioten in dem Namen agieren", so Pichlmayer: Wenn man seine Aktionen auf eine breite Basis stelle, bringe das eben auch Trittbrettfahrer mit sich.

Dass der 15-jährige Wiener essenziell mit der Gruppe "die Anderen" zu tun hat, die in den vergangenen Tagen die Website der Grünen hackte, schließt Pichlmayr aus. Vergleicht man das Bekennerschreiben der Gruppe mit Postings des 15-jährigen im Netz, erscheint dies auch äußerst unwahrscheinlich. AnonAustria hatte sich von dem Hack der Grünen-Website distanziert. "Es liegt in der Natur des Anonymous-Kollektivs, dass sich jede Person zu jeder Zeit als ` Anonymous` bezeichnen und unter diesem Namen agieren kann, was jedoch nicht bedeutet, dass diese einzelne Person auch im Sinne des Kollektivs handelt", hieß es in einem Dementi.