Anonymous schlägt wieder zu

der Hackergruppeam Sonntag hatteviel Zuspruch erfahren. Die Zahl der Follower des Kollektivs auf der Microblogging-Plattformstieg innerhalb von 24 Stunden um über 60.000 auf mittlerweile mehr als 100.000, so ABC Australia.hatte seine Anhänger zuvor aufgefordert, sich den Kommunikationskanälen deranzuschließen. Auch die LulzSec-Mitglieder dürften mittlerweile unter dem Mantel der Bewegung operieren. "We can confirm that all @members have reported aboard", hieß es in einem Tweet

"Operation Anti-Security"

Vor etwas mehr als einer Woche hatten die beiden Gruppen die "Operation Anti-Security" ausgerufen, in deren Rahmen Regierunsseiten kompromittiert werden sollten. Die Tweets der Anonymous-Bewegung lassen jedenfalls darauf schließen, dass in den nächsten Tagen mit weiteren Veröffentlichungen zu rechnen ist. In einem Posting heißt es: "Wir haben fast 40 Terabyte an internen Daten eines üblen Konzerns gefunden."