App von WU-Studenten zeigt, was Facebook über User weiß

Um die App nutzen zu können, muss man sich mit seinem Facebook-Account einloggen und der Anwendung die notwendigen Rechte (und das sind SEHR viele: etwa das Verwalten der Seiten oder das Posten im Profil) gewähren. Bis die App alle notwendigen Daten geladen hat, die Usern in Folge zum Download zur Verfügung gestellt werden, vergehen einige Minuten. Es gibt außerdem eine exakte Liste, welche Daten von Facebook selbst zum Download zur Verfügung gestellt werden, und welche Daten ausschließlich von der App der Wiener Studenten angeboten werden.

In einer Tag Cloud werden außerdem die Wörter, die man selbst am meisten benutzt hat, grafisch dargestellt. In einem Aktivitäten-Stream sieht man, wie aktiv man selbst in den letzten zwei Jahren war. Unter der Kategorie Your Moves sind die Orte grafisch in einer Karte dargestellt, die man besucht hat und von denen man etwas auf Facebook gepostet hat.