Arbeiterkammer fordert Regelung für Smart Meter Opt Out

Das Wirtschaftsministerium sieht aber keinen Handlungsbedarf. "Das Wirtschaftsministerium hält die gesetzlichen Regelungen derzeit für ausreichend", hieß es aus dem Ressort am Donnerstag auf APA-Anfrage. "Die von der AK geschürten Befürchtungen sind übertrieben und gehen an der Realität vorbei." Ganz Europa vollziehe die Umstellung, im digitalen Zeitalter sei es "völlig normal", von analog auf digital umzurüsten. Der Datenschutz sei klar geregelt und gewährleistet. "In jedem Fall sind die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten."

Was den Umgang mit Ablehnungswünschen betrifft, spielt das Wirtschaftsministerium den Ball an die Netzbetreiber zurück. Für den Umstieg auf Smart Meter, der von der EU vorgeschrieben ist, seien in Österreich die Netzbetreiber zuständig. "Inwiefern die Wünsche der Kunden nach einem Opt Out berücksichtigt werden können, müssen daher auch die Netzbetreiber im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheiden, da sie auch die Eigentümer der Stromzähler sind."

Österreichs Politik will die EU-Vorgaben bei Smart Meter übererfüllen. Laut EU ist nämlich lediglich vorgeschrieben, 80 Prozent der Haushalte bis 2020 umzurüsten. Die Wiener Netze und die niederösterreichische EVN kündigten im Mai an, sich nur an die EU-Quote halten zu wollen.