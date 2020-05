Assange-Appell an Sysadmins: "Ihr habt eine enorme Macht"

Es liege an den Menschen, ihre Welt selbst zu gestalten und sich diese nicht von Regierungen diktieren zu lassen, die sich gegen ihre eigenen Bürger gewandt haben, so Assange. Die Videoverbindung zu Assange über Skype brach mehrmals ab - so auch bei der Frage, wie die Aktivisten die Flucht von Edward Snowden aus Hongkong organisierten. Seine Mitstreiter auf der Bühne witzelten, dass wohl die Geheimdienste hinter der stockenden Videoverbindung steckten. Sie ernteten sichere Lacher beim Publikum. Harrison bekam zu Anfang ihres Auftritts "Standing Ovations".



Harrison betonte, Wikileaks arbeite trotz des Drucks der US-Regierung weiter. „Wir setzen unsere Veröffentlichungen fort“, sagte sie. Sie könne derzeit aus Angst vor Strafverfolgung nicht nach Großbritannien zurückkehren. „Deswegen bleibe ich in Deutschland."