Australien legt Daten von Spitälern offen

Dass offene Daten auch im Gesundheitsbereich für mehr Transparenz sorgen

können, hat nun Australien mit dem Emergency Department Dashboard

vorgezeigt: Auf diesem werden alle 30 Minuten die aktuelle Anzahl an

Patienten und Wartezeiten für Notfallambulanzen in Spitälern mit

Unterstützung eines Ampelsystems dargestellt. Personenbezogene Daten werden natürlich nicht veröffentlicht.

Weitere Infos sind in den Hilfeseiten, den FAQs und folgendem Newsbeitrag

zu finden. Australiens Gesundheitsminister John Hill sagte über das ED Dashboard: “Ich will die Mythen, die es über unser Gesundheitssystem gibt, abschaffen und die Öffentlichkeit darüber informieren, wie der Patientenansturm in den Krankenhäusern bewältigt wird."

Wartezeiten für Operationen, die bereits jetzt online abgerufen werden können, sollen künftig auch ins Dashboard integriert werden.